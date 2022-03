Der letzte V12 von Aston Martin

Nur noch einmal wird dem Kult-Motor gehuldigt: in der letzten Vantage-Version. Der 5,2-Liter-Twin-Turbo-V12 leistet darin 700 PS bei 6500 Umdrehungen pro Minute. Als maximales Drehmoment gibt Aston Martin 753 Newtonmeter zwischen 1800 und 6000 Umdrehungen pro Minute an. In nur 3,5 Sekunden beschleunigt der Brite von 0 auf Tempo 100, Schluss ist erst bei 322 Stundenkilometern. Die finale Serie ist auf 333 Stück limitiert. Wer freilich erst jetzt anfragt, kommt zu spät: Alle V12-Vantage sind bereits verkauft.