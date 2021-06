Die Franzosen überarbeiteten den Kombi kräftig, der in der Länge um sechs Zentimeter zulegte (auf 4,64 Meter). Der Kofferraum schluckt 608 Liter. Der Kühlergrill zeigt sich in 3D-Optik, die Säbelzähne (LED-Tagfahrlicht) wurden übernommen. 16- bis 18-Zoll-Reifen dürfen montiert werden, Peugeot bietet sieben Lackfarben an. Zwei Plug-in-Hybrid-Antriebe stehen im Prospekt: 180 und 225 PS. Und zwei Benziner (110 und 130 PS) sowie ein Diesel (130 PS). Kombiniert können die Motoren mit einem Sechsgang-Schalter bzw. einer Achtgang-Automatik werden. Markteinführung ist Anfang 2022.