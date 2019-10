"Der Idealfall ist, dass ich den Duft rieche und mich sofort wohlfühle"

Sabine Engelhardt hat keinen stinknormalen Job, denn sie ist eine Schnüfflerin im Dienste des deutschen Autokonzerns Daimler – und sie kreiert Düfte für die luxuriösen Innenräume der Mercedes-Benz-Fahrzeuge.

OÖNachrichten: Sie sind eine Schnüfflerin, eine Spürnase – Sie beschäftigen sich beim Autohersteller Daimler intensiv mit Düften im Auto. Wozu braucht man das?

Sabine Engelhardt: Für das Wohlbefinden, Menschen mögen schöne Gerüche. Für unsere Premiummarke Mercedes-Benz mit dem schönen Innenraum, der mit den edlen Hölzern und der Ledersteppung immer mehr einem Wohnraum ähnelt, wollen wir auch den Geruchssinn bedienen. Und auf eines lege ich besonderen Wert: Es ist kein Duft, sondern ein Parfum, das wir extra für diese Marke herstellen.

Kann mich ein derartiges Parfum im Auto im Idealfall im täglichen Stau in Linz im Kopf schnell an den Strand vom vergangenen Urlaub katapultieren und so die Steherei erträglicher machen?

Ja, das ist ein schönes Beispiel, was passieren kann, wenn mich der Duft an den Urlaub erinnert. Der Idealfall, den ich erwarten kann, ist, dass ich den Duft rieche und mich sofort wohlfühle.

Reicht dazu nicht einfach – ich sag’s ganz bewusst – ein stinknormaler Wunderbaum?

Ich finde, dass sich der Aufwand mit einem Parfum lohnt, es riecht einfach viel, viel besser. Das System, das wir anbieten, ist auf Schönheit getrimmt, und es ist stimmig. Bei einem Konzentrat oder einem Wunderbaum ist die Assoziation nur Geruchsüberdeckung. Also: Irgendwas ist schlimm und wird mit etwas noch Schlimmerem kompensiert.

In Kombination mit den edlen Materialien in einem Mercedes Maybach erhöht ein Raumduft das Wohlbefinden an Bord noch einmal deutlich. (Mercedes) Bild: Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars

Ist die Möglichkeit der Beduftung eines Auto-Innenraumes mitunter kaufentscheidend?

Ich weiß, dass die Option einer Duftanlage tatsächlich kaufentscheidend war. Ich kenne solche Fälle.

Muss ein Sportwagen anders riechen als ein Familienvan?

Er darf anders riechen, aber er muss nicht. Wenn ich neue Düfte entwickle, dann ist das stets an eine bestimmte Baureihe gebunden. Und ich erzähle immer eine passende Duft-Geschichte dazu. Für Mercedes-AMG haben wir zum Beispiel ein Parfum kreiert, das natürlich etwas sportlicher ist.

Muss ein Diesel innen anders riechen als ein Elektroauto?

Zwischen Benziner und Diesel habe ich bis jetzt noch nie unterschieden. Wir haben aber begonnen, über die Elektromarke nachzudenken – das ist eine schöne Gelegenheit, die Geschichte mit Frische, Sauberkeit und Energie zu verbinden.

Wie findet man denn den idealen Duft fürs Auto – das Geruchsempfinden ist ja etwas sehr Individuelles? Was in der Früh stinkt, kann ja am Abend schon wieder ganz angenehm sein...

Es wird für jeden Duft eine Geschichte erzählt. Beim Raumduft ist es – anders als beim Körperduft, wo es ein Abend-, Sommer- oder Winterparfum gibt – meistens so, dass man ihn findet und dann dabei bleibt.

Wie wird denn ein Mercedes-Benz beduftet?

Wir führen Luft über eine Parfumoberfläche und bringen die beduftete Luft in den Innenraum, sehr dezent und sehr leicht. Zweitens pulsen wir, weil wir Menschen ja nicht konstant riechen können. Wir bekommen immer einen Eindruck, den haben wir aber nur eine Minute. Das System arbeitet fünf Minuten und dann ist es wieder fünf Minuten aus. Der Fahrer kann auch die Intensität wählen und das System ausschalten. Das ist wie bei der Musik – manchmal will man es nicht.

Wie lange dauert denn die Kreation eines Parfums?

Die kreative Phase dauert ein gutes Jahr – dann ist der Duft fertig und die Intensität ist abgestimmt.

Wonach riecht es denn eigentlich in Ihrem Auto?

Mein Auto riecht immer noch ein bisschen nach Neuwagen, dabei ist es ein Smart aus dem Jahr 1999. Der Wagen stand acht Jahre in der Garage und wurde von einer alten Dame gefahren – und er hat erst relativ wenige Kilometer auf dem Tacho. Außerdem ist es so: Wenn man mit Düften arbeitet, dann benutzt man selbst relativ wenig Parfum. Man braucht die neutrale Umgebung.

Und wenn es einmal im Zug, im Flugzeug oder im Taxi unangenehm riecht?

Ich habe eigentlich immer ein so genanntes Sicherheitsparfum dabei.

Zur Person

Sabine Engelhardt ist seit dem Jahr 1995 als Duft-Designerin beim deutschen Premium-Autokonzern Daimler beschäftigt. Die 54-Jährige arbeitet in der Abteilung Zukunftsforschung und Trends. Engelhardt, die in Worms geboren wurde, ist ausgebildete Bibliothekarin und hat später in Berlin Philosophie, Publizistik und Informationswissenschaften studiert. In ihren Job ist sie reingerutscht, „das hat mich kalt erwischt“, sagt sie selbst.

