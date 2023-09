Peugeot 3008: Der elektrisierte Löwe, der 700 Kilometer am Stück läuft

Der 3008 zählt zu den Topsellern bei Peugeot. 1,3 Millionen Einheiten setzten die Franzosen in den vergangenen sieben Jahren in 130 Ländern ab. Ein Top-Wert. Da verwundert es kaum, dass der Peugeot die neue STLA-Medium-Plattform einführen darf. Der Vorteil: Die Plattform ist für Elektro-Versionen wie auch für Verbrenner-Modelle geeignet. Wobei die Franzosen – ganz nach der eisernen Konzern-Strategie – den Elektro-SUV vor den Vorhang holen.

LED-Pixel-Technologie

Peugeot tituliert den neuen 3008 als Fastback-Version, nicht als SUV-Coupé. Denn für Letzteres ragt das Heck wohl zu weit in die Höhe. Vorne leuchten die drei Tagfahrlicht-Krallen weiterhin, die restliche Front zeigt das neue Design-Gesicht der Marke. Die LED-Scheinwerfer sind in einer schlanken, eleganten Leiste untergebracht, dank der LED-Pixel-Technologie passt sich der Lichtkegel automatisch an die Fahrsituation an. Sprich: Der Gegenverkehr wird ausgeblendet. Der Kühlergrill zeigt sich im hochmodernen Diamanten-Look. Sechs Lackierungen stehen zur Auswahl: Okenit Weiß, Perla Nera Schwarz, Artense Silber, Titanium Grau sowie Obsession Blau, das je nach Blickwinkel blau oder grün ausschaut, und Ingaro Blau, das durch "subtile Reflexe" (O-Ton Peugeot) auffällt. Das Dach ist serienmäßig in Schwarz gehalten. Bestückt ist der hochgestellte Löwe mit 19- oder 20-Zoll-Rädern.

Elegantes Fastback-Heck Bild: Peugeot

Innen fällt sofort das neue i-Cockpit auf, das leicht gebogen über dem Armaturenbrett schwebt und dabei lange 21 Zoll misst. Kombiniert wird der Panoramabildschirm mit einem großen Head-up-Display. In der Mitte können die i-Toggles, die berührungsempfindlichen Tasten, mit zehn favorisierten Funktionen belegt werden.

Der Kofferraum nimmt 520 Liter auf (bei allen Motorisierungen) – gleich viel wie beim Vorgänger.

Mit einem Nebensatz erwähnten die Peugeot-Sprecher, dass neben der reinen Elektro-Variante auch Plug-in-Hybrid- und Mild-Hybrid-Versionen nach Österreich kommen werden. Und zwar gleichzeitig mit dem reinen Elektro-3008 im Frühjahr 2024.

Drei Elektro-Antriebe

Der Stromer (4,54/1,89/1,64 Meter L/B/H) kommt mit drei vollelektrischen Antrieben: Die Basisversion leistet 157 kW (213 PS), die Long-Range-Variante 170 kW (230 PS) und der Allradler (Dual Range) 240 kW (320 PS). Zwei Akkugrößen kommen zum Einsatz: Mit der 73-kWh-Batterie schaffen der Allradler und der Basis-3008 525 Kilometer, der Long-Range-Peugeot erreicht 700 Kilometer mit einer Ladung des 98-kWh-Akkus.

Die Ladeleistung geben die Franzosen mit 11 kW (optional 22 kW) sowie 160 kW (DC) an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Carsten Hebestreit Redakteur Motor Carsten Hebestreit