Der elektrisierte Kleine mit dem riesigen Kühlergrill

Das Auffälligste des ersten Facelifts beim Elektro-Smart gleich vorweg: Erstmals unterscheiden sich die Frontpartien beim fortwo und forfour. Der Kühlergrill ist nun in der Wagenfarbe lackiert und wuchs in beiden Versionen deutlich. Beim Viersitzer sind zudem die Nebelscheinwerfer nun in den Grill integriert.

Inspiriert von den dynamischen Showcars forease und forease+ gestalteten die Smart-Designer das neue LED-Scheinwerferlicht, dessen Design nun eine Spur sportlicher erscheint. In den Türen und der Mittelkonsole wurden drei Ablagefächer besser erreichbar platziert.

Benutzerfreundlicher gestaltet und mit neuen Funktionen ausgestattet haben die Entwickler die Smart-Apps. Das deutlich leistungsstärkere Media-System connect ist ab dem zweiten Quartal erhältlich.

Die Reichweite blieb mit 159 (fortwo) bzw. 157 Kilometern (forfour) gleich (laut NEFZ). Mit der WLTP-Norm sinkt die offizielle Reichweite auf 135 Kilometer.