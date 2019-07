Der Dauerläufer lernt das teilautonome Fahren

Der erste Passat verließ 1973 das Produktionsband, das 30-millionste Exemplar folgte heuer im Frühjahr. Und im Oktober folgt die Generation B8 Serie II, also das Facelift-Modell der achten Generation. Volkswagen nennt den Schritt "Das Update".

80 Prozent der Käufer sind Flottenkunden, 90 Prozent entscheiden sich für einen Variant (Kombi), 80 Prozent wählen einen Diesel-Antrieb: Der Passat ist ein klassischer Dauerläufer, einer, aus dem der Lenker auch nach Stunden auf der Autobahn noch frisch aussteigt.

Damit dies so bleibt, legte Volkswagen die Hand an den Topseller. Die Sitze tragen nun das "AgR"-Gütesiegel (Aktion gesunder Rücken). Und allerlei Helferlein nehmen dem Lenker Arbeit ab, allen voran der Travel Assist, der teilautomatisiertes Fahren bis Tempo 210 ermöglicht. Auf den ersten OÖN-Testkilometern verrichtete der Abstandstempomat einen Top-Job, der Spurhalteassistent unterstützt, übernimmt aber nicht die Lenkfunktion. Praktischerweise erkennt das System nun per Berührungssensoren, ob der Fahrer das Lenkrad in der Hand hat – oder eben nicht. Das typische kurze Schütteln des Lenkrades entfällt, wenn die Warnleuchte ("Hände ans Lenkrad!") blinkt.

Zwischen drei Ansichten kann beim digitalen Cockpit ausgewählt werden, fix verbaut ist nun eine SIM-Karte, die sich um den Datentransfer ins Internet (Staus, App-Updates, Webradio etc. bzw. die "WeConnect"-Dienste) annimmt. Mehr Konnektivität geht – derzeit – nicht.

Ein GTE mit 218 PS

Zwei Benziner (150 und 190 PS), zwei Diesel (120, 150, 190 und 240 PS) sowie ein Plug in-Hybrid (218 PS) stehen ab Oktober zur Auswahl.

Der 190-PS-Diesel spielt seine Qualitäten beim Autobahn-Cruisen aus, der 190-PS-Benziner stellte sich beim den OÖN-Testfahren als antritts- und durchzugsstarkes Kraftpaket vor. Wer nicht nur Kilometer "fressen" möchte, für den bietet sich der Benziner als quirlige Alternative an.

Die Limousine startet preislich bei 32.290 Euro, der Variant bei 34.590 Euro.

VW Passat: die Motoren

Zwei Benziner (150 und 190 PS), zwei Diesel in vier Leistungsstufen (120, 150, 190 und 240 PS) und einen Plug in-Hybrid (218 PS Systemleistung) bietet VW für den neuen Passat an. Der GTE ist wie die anderen Varianten ab Oktober erhältlich. Die elektrische Reichweite gibt VW mit 56 Kilometer an.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at