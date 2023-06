Der Buzz, der sich ganz laaaaaaang streckt

Nach dem T4 stoppte VW den Bus-Verkauf in Nordamerika. Um jetzt ein Comeback zu starten – mit der Langversion des ID. Buzz. Im Surfer-Hotspot Huntington Beach am Pazifik Coast Highway bei Los Angeles feierte die XL-Version des Buzz am 2. Juni ihre Weltpremiere: beim größten Bulli-Treffen der USA. Beim Pendant in Hannover (23. bis 25. Juni) gibt der 7-Sitzer seine Europapremiere.

Die LWB-Variante streckt sich um 25 Zentimeter länger als die Basis-Version – auf insgesamt 4,96 Meter. Der Radstand wächst um 26 Zentimeter auf 3,24 Meter. Praktisch: VW verwendete das Plus an Länge für die Schiebetüren, die nun um 19,2 Zentimeter breiter sind.

Das maximale Ladevolumen vergrößert sich auf 2469 Liter.

Der Akku speichert 85 kWh und kann mit 11 kW (AC) und 200 kW (DC) geladen werden. Der E-Motor leistet 210 kW (286 PS). Nach Österreich kommt der ID. Buzz im zweiten Halbjahr 2024. Dann ist auch die Allradversion GTX (250 kW/339 PS) angekündigt.

