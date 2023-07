Der Clio ist nicht irgendein Auto, sondern der Bestseller im Renault-Stall. 16 Millionen Stück verkauften die Franzosen seit der Premiere 1990, 132.000 davon allein in Österreich. Verwunderlich? Keinesfalls! Der Clio wurde schon im ersten Jahr zum "Car of the year" gekürt. Was für ein Start!