Der Autofrühling dreht den Zündschlüssel um

"In reduziertem Umfang", sagt der Präsident der traditionsreichsten Autoschau Österreichs, Michael Schmidt.

Die Autoausstellung wird am Wochenende des 19. und 20. März im Linzer Design Center geöffnet. Also an zwei statt bisher drei Tagen. Der traditionelle VIP-Abend am Donnerstag vor der Eröffnung wurde aus dem Programm genommen. Wie auch das Zelt vor der Kuppel-Konstruktion nicht aufgestellt wird. Diese Maßnahmen seien notwendig, so Schmidt, weil die Vorbereitungszeit zu kurz sei. Denn die Regierung hatte erst in der Vorwoche die Corona-Maßnahmen derart zurückgefahren, dass die Automesse überhaupt möglich wurde.

Kurzfristig machten die VW-Konzern-Marken eine Kehrtwendung. Die Wolfsburger – und damit auch die Porsche Holding Salzburg – verzichteten während der Pandemie auf Autoshows. Für den Autofrühling kam nun plötzlich doch die Zusage: VW, Audi, Seat, Skoda und Porsche stellen im Design Center ihre neuesten Modelle aus.

Vom ÖAMTC bis zum Club-Mobil

Und auch der Rest ist wie gewohnt mit an Bord: Vom ÖAMTC über die Linz AG (E-Mobilität) bis hin zum Club-Mobil (Behindertenumbauten). Neu sind die Elektro-Marken MG und Polestar. Wie überhaupt der Autofrühling diesmal ein überaus elektrifiziertes Programm bietet. Denn die Händler rücken durchwegs ihre neuen E-Modelle in den Vordergrund.

Der Linzer Autofrühling wird am 19. und 20. März, von 9 bis 17 Uhr, geöffnet.