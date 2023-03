Der Autofrühling blühte bei Prachtwetter auf

Bei herrlichstem Sonnenschein und Temperaturen an die 20 Grad stürmten Auto-Interessierte am Wochenende das Linzer Design Center, um sich über die Neuheiten des Autojahres 2023 zu informieren. Bis Sonntagabend summierte sich die Besucherzahl auf 15.000. "Wir sind total happy", sagte dann auch Autofrühling-Präsident Michael Schmidt. Und freute sich über das starke Plus gegenüber dem Vorjahr, als 11.000 Menschen die älteste Autoschau Österreichs besuchten.