"Bitte die Studie genau so bauen." Das war der unmissverständliche Auftrag des Porsche-Vorstands, nachdem bei der Autoshow in Detroit im Jänner 1993 die Studie "Boxster" beim Publikum sehr gut angekommen war. Drei Jahre später, im August 1996, war es dann so weit: Der Porsche Boxster ging an den Start – mit großer Ähnlichkeit zum Messe-Highlight.