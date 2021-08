Noch vor wenigen Jahren gingen die Verkaufszahlen von Pick-ups in Europa stetig in die Höhe. Immer mehr Hersteller sprangen auf den Zug auf und boten eigene Modelle an, plötzlich gab es eine ungeahnte Modellvielfalt. Mittlerweile sinken die Zulassungszahlen zwischen Gibraltar und Nordkap wieder – und sogar lange auf dem Markt etablierte Modelle verschwinden.