Das gehaltene VW-Versprechen

Einstiegsmodelle haben üblicherweise einen knöchernen Charme: pflegeleichte Kunststoff-Oberflächen, spartanische Ausstattung, eine Motorisierung am unteren kW-Rand. VW bietet als Einstieg in die E-Mobilität den ID.3, das inzwischen kleinste und günstigste Elektro-Modell der Marke, an. Um auch eine Etage höher mithalten zu können, steht ein gut ausgerüsteter ID.3 im Schauraum: der Pro S. Wir durften das Update-Modell fahren.

Design: VW fuhr mit einigem Design-Schnickschnack ab. Die Faceliftversion verzichtet beispielsweise auf das schwarze Plastikband vor der Windschutzscheibe. An der Front machten sich die Wolfsburger mit feinen Händchen zu schaffen. Jetzt schaut die Ansicht viel ruhiger, viel gesetzter aus. Und just dies passt besser zum ID.3.

Innenraum: Volkswagen wertete den Innenraum mit kleinen Änderungen deutlich auf. Die riesigen Kunststoffflächen wurden teils überzogen, jetzt kümmern sich drei Grautöne um die optische Abwechslung. Dies gilt auch für die veganen Sitze mit einer Art Alcantara-Überzug. Ein dickes Plus für die Neu-Tapezierung!

Dass VW die neueste Software-Version ausliefert, ist selbstredend. Nichtsdestotrotz hakt das Infotainmentsystem dann und wann. Die CarPlay-iPhone-Verbindung vollzieht aus unerfindlichen Gründen inmitten eines Gesprächs eine Trennung. Zack – und fort war das Telefongespräch. Apropos Smartphone: Die Ablage zentral in der Mittelkonsole mit der Qi-Funktion (kontaktloses Laden) könnte nicht besser gelöst sein. Auch die Becherhalter sind optimal platziert, haben wir auf unserem Merkzettel notiert. Dort steht aber auch: Der Kofferraum dürfte ruhig eine Nummer größer sein. Auf der Rückbank wird auch größeren Erwachsenen ausreichend Kopffreiheit gewährt.

Hervorragende Arbeit leistet das Matrix-LED-Licht, die Fahrmodi unterscheiden sich deutlich.

Fahrwerk: Spurtreu, ohne Wackler hält der ID.3 die vorgegebene Richtung. Das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt.

Motor: Im Sport-Modus zieht der ID.3 kräftig an. Gegenüber dem ersten Modell lässt sich die Update-Version richtig sparsam fahren. 13,6 kWh haben wir auf 100 Kilometer Landstraße verbraucht. In Kombination mit dem 77-kWh-Akku ergibt dies eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern. Chapeau! Kombiniert (inklusive viel Autobahn) waren’s 16,9 kWh.

Fazit: Das Update brachte viele Verbesserungen für VWs Einsteiger.

Autor Carsten Hebestreit Redakteur Motor Carsten Hebestreit