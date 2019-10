Das Erbe eines Landwirts: Eine Halle voller Traktoren

Die Traktoren haben ihm seinen Lebensmut wiedergegeben." Voller Anerkennung und Stolz blickt Hubert Schlager zurück auf die Zeit, als sein Vater Hubert krankheitsbedingt in Pension gehen musste. Mit 61, nach einem harten Berufsleben. Zuerst als Bio-Landwirt, dann als Transportunternehmer. "Mein Vater blieb immer mit der Landwirtschaft verbunden", erzählt der Junior. Auch nach der Aussiedelung aus dem Hochwassergebiet blieb diese Leidenschaft erhalten.

Hubert Schlager sen. war in drei Oldtimer-Vereinen aktiv und restaurierte mit Gleichgesinnten seine Traktor-Raritäten. Bild: Volker Weihbold

Zuerst nur Steyr-Traktoren

Hubert, der Senior, begann irgendwann mit dem Sammeln alter Traktoren. Zuerst Modelle der Marke Steyr, später kamen auch welche von Ferguson, Lanz und Co. dazu – fast drei Dutzend, alle fein säuberlich in einer Lagerhalle in Saxen geparkt.

Bild: Volker Weihbold

Bild: Volker Weihbold

Mit Gleichgesinnten legte der Mühlviertler Hand an die Raritäten wie den Massey Ferguson TE 20 (Bj. 1951) mit Benzinmotor. Oder den Lanz Bulldog D2816 (Bj. 1957). "Der Lanz ist eine echte Rarität", sagt Hubert Schlager jun. Denn der Oldtimer hatte werksseitig Motorenprobleme, weshalb die Produktion nach nur 500 Exemplaren wieder eingestellt wurde.

Bild: Volker Weihbold

Aus der Schweiz kam der Hürlimann D100S (Bj. 1969) mit 42 PS. Knapp weniger, nämlich 40 PS, leistet der MAN Ackerdiesel AS/440 A (Bj. 1956). In Graz-Straßgang wurde der 15 PS starke Krasser Bergtraktor U4V (Bj. 1965) gebaut. Der Porsche-Diesel-Motor 108-4 mit 14 PS treibt den Hofherr-Schrantz Austro Junior aus dem Jahr 1960 an. Insgesamt 20 dieser Oldtimer-Raritäten hinterließ Hubert Schlager bei seinem Tod vor zwei Jahren seinem Sohn.

Die Exemplare sind alle perfekt restauriert. "Mein Vater hat viele Traktoren gekauft, aufbereitet und wieder verkauft", sagt Hubert Schlager jun.

Transport-Unternehmer Hubert Schlager (51) erbte die perfekt restaurierten Oldtimer-Traktoren. Bild: Volker Weihbold

"Das Sammeln von Traktoren hat ihm Lebensmut gegeben und trotz Krankheit noch elf erfüllende Jahre geschenkt", sagt der Sohn, der die verbliebenen 20 Stück an seinen Schwiegersohn Markus Schlager weitergeben wird. "Er hat die Leidenschaft wie mein Vater." Reduziert wird die Sammlung vorab aber auf zehn Stück.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at