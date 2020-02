Das Ende einer Ära

Die Zukunft eines der größten Motorradhändler Oberösterreichs ist ungewiss. "Meine Frau und ich gehen per Jahresende in Pension", sagt Zweirad-Schuller-Eigentümer Andreas Lang (65). Was danach mit dem Geschäft an der Linzer Freistädter Straße 336 passiert, ist noch völlig offen. "Derzeit laufen Verhandlungen", sagt Lang.

Hans und Paulina Schuller eröffneten 1958 ihr erstes Zweirad-Geschäft an der Leonfeldner Straße in Urfahr. 1985 folgte der Generationswechsel: Tochter Liane und Schwiegersohn Andreas Lang stiegen in das Unternehmen ein, vier Jahre später übersiedelten die Schullers in den Neubau an der Freistädter Straße. 2013 eröffneten Andreas Lang und sein Team den Zubau im ersten Stock. Seither misst die Ausstellungsfläche 2100 Quadratmeter – und rangiert damit unter den größten Motorrad-Standorten in Oberösterreich. Die Liste der angebotenen Marken ist vielfältig: Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Vespa, Aprilia, TGB, Piaggio, Super Soco etc. Plus Zweiradbekleidung, Fahrräder und Werkstatt.

Die dritte Schuller-Generation ist inzwischen ein fester Teil des Teams: Matthias fungiert als Geschäftsführer des Harley-Davidson-Standortes, Natalie kümmert sich um die Marketing- und Personalangelegenheiten des Familienunternehmens.

Trotz des Erfolges zogen dunkle Wolken auf. "Wir hätten 80.000 Euro in den neuen Auftritt von Yamaha investieren sollen. Das Geld wäre nie hereingekommen", sagt Lang im OÖN-Gespräch. "Darum haben wir vor eineinhalb Jahren den Vertrag nicht mehr verlängert." Zudem sanken in den vergangenen Jahren die Margen, die die Zweirad-Importeure den Händlern überlassen. Ein Umstand, den im OÖN-Gespräch viele Händler scharf kritisieren. Lang sagt: "Um dieses Geld, das übrigbleibt, gehe ich nicht mehr arbeiten."

Nach 62 Jahren ist Schluss

Nach 62 Jahren "Zweirad Schuller" wird der Linzer heuer per Jahresende einen Schlussstrich ziehen. "Ich bin 65, meine Frau 60 – wir gehen in Pension!" Allerdings wollen weder Matthias noch Natalie den Einzelhandel übernehmen. Lang sucht nach Alternativen. "Es laufen Verhandlungen."

Vor ein paar Tagen wurden die Mitarbeiter informiert. Nicht betroffen von dem Schritt sind weder das Harley-Geschäft noch der Ersatzteilgroßhandel Schumoto von Schwager Dieter Schuller.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at