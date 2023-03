Das Beste kommt zum Schluss: Das kräftige Lebenszeichen des GLA

GLA: Selbstbewusste Front plus viel Neues im Innenraum

Das Schicksal ist besiegelt, die A-Klasse wird, kündigte Ola Källenius unzweifelhaft an, auslaufen. Und damit auch die SUV-Version, der GLA. Unter dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss" holten die Stuttgarter den beliebten Kompakt-SUV zurück in die Entwicklungsabteilung und packten rein, was das Regal sinnvollerweise hergab.