Dacia: 100.000 Kunden wählten Up & Go

Zuerst war Up & Go nur in vier Ländern verfügbar und galt nur für den Kompakt-SUV Dacia Duster. Nach und nach kamen weitere Länder und Modelle hinzu. Insgesamt wurden seither mehr als 100.000 Dacia-Modelle via Up & Go verkauft. 550 Kundenbestellungen entfielen davon auf Österreich, hierzulande wurde das Vertriebsmodell aber erst Mitte Jänner 2023 eingeführt.

Up & Go betrifft Fahrzeuge, die sehr gut ausgestattet sind (Up) und schnell geliefert werden können (Go). Zudem ist der Konfigurationsprozess der neuen Dacia-Autos stark vereinfacht, der Kunde muss nur noch die Motorisierung, die Farbe und den bevorzugten Händler auswählen.

In Österreich sind aktuell folgende Modelle verfügbar: Dacia Duster Journey+ mit 115-PS-starkem Diesel und Allradantrieb (ab 25.090 Euro), Dacia Sandero Stepway Extreme+ mit 90-PS-starkem Benziner (ab 18.190 Euro) und Dacia Jogger Extreme+ mit 110-PS-starkem Benziner (ab 22.290 Euro).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.