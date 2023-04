CVO-Edition zum Harley-Jubiläum

Diese treiben Performance, Stil, Look, Handwerkskunst und Liebe zum Detail auf die Spitze. Für das Jahr 2023 präsentiert Harley-Davidson nun zwei neue CVO-Bikes, die sich durch ein exklusives neues Design, fortschrittliche Technologie und dynamische Leistung auszeichnen: CVO Street Glide und CVO Road Glide. Das Design ist ebenso neu wie das Fahrwerk und das Infotainmentsystem. Mehr Infos gibt’s am 7. Juni beim 120-Jahr-Jubiläum in Budapest.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.