Cross Turismo: Elektrisch in die Pampa

Aufgebaut auf der J1-Plattform, besitzt der Cross Turismo vier Türen und vergleichsweise viel Laderaum. Knapp 500 Liter Ladung lassen sich hinter den Rückbanklehnen bunkern, bei umgeklappten Lehnen erhöht sich das Volumen auf 1200 Liter. Um 30 Millimeter hoben die Porsche-Ingenieure den Cross Turismo im Gegensatz zum Basis-Taycan an. Will heißen: Mit dem jüngsten Stuttgarter darf sogar ein Abstecher ins leichte Gelände ins Auge gefasst werden. Zumindest deutet darauf auch das neue Fahrprogramm "Gravel Mode", also "Schotter-Modus", hin.

Serie ist die bekannte 93,4-kWh-Batterie, vier Cross-Turismo-Derivate bietet Porsche an: 4 (380 PS), 4S (490 PS), Turbo (625 PS) und Turbo S (625 PS, mit Overboost 761 PS). Reichweite: von 388 bis 456 Kilometer. Ab-Preis: 96.990 Euro.