Crashtest: Zwei Mal nur vier Sterne

Trotzdem: "Das sind alles in allem einmal mehr gute Ergebnisse, die zeigen, was in Sachen Fahrzeugsicherheit möglich ist", sagt Max Lang, Crashtest-Experte des ÖAMTC.

Verbesserungsbedarf ortet Max Lang trotzdem: "Nimmt man zum Beispiel den 1er BMW, ist der Insassenschutz auf hohem Niveau. Dennoch: Bei einem Frontalcrash kann es für Passagiere auf den Rücksitzen zu schweren Brustverletzungen kommen", sagt der ÖAMTC-Experte. "Hier muss der Hersteller noch nachbessern."

Noch schwerwiegendere Probleme gibt es wiederum beim Peugeot 208 auf den Rücksitzen: Prallt ein anderes Auto von hinten gegen den kompakten Franzosen, kann es bei erwachsenen Fond-Passagieren zu tödlichen Nackenverletzungen kommen.