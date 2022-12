Citroën ë-C4 X: Extravagant gezeichnet und ausschließlich elektrisch

LINZ. Mit dem neuen Citroën ë-C4 X brechen die Franzosen ganz bewusst mit dem gewohnten Karosserie-Design in der Kompaktklasse. Das in Österreich ausschließlich elektrisch angebotene Fahrzeug mit 4,6 Metern Außenlänge ist eine Mischung aus Limousine, SUV, Fließheck und Coupé. "Crossover" heißt das auf Neudeutsch. Man könnte auch sagen, von allem ein bisserl was.