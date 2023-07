Chinas Marktführer BYD schickt ersten Kleinwagen nach Europa

Im ersten Quartal 2023 hat sich in China ein Machtverhältnis umgekehrt: Volkswagen musste seine Marktführerschaft an BYD abgeben. "Build Your Dreams" hat erstmals seit den 1980ern am weltgrößten Automarkt mehr Fahrzeuge verkauft als die Wolfsburger. Es überrascht nicht, dass die Chinesen ihre Modelle nun auch nach Europa schicken. Einer davon ist der Kleinwagen Dolphin.