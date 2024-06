Der 2CV ("Ente") und die DS ("Göttin"): Dass Citroen automobile Meilensteine entwarf, ist lange her. In der Zwischenzeit orientierten sich die Franzosen eher am Mainstream. Ausnahmen: abnehmbare Dachholme (Pluriel) und Airbumps (C4 Cactus) – ja! Aber sonst?