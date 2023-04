BYD: Von Robben und Delfinen

Nach Atto 3, Han und Tang kommen jetzt die kompakte Schräghecklimousine Dolphin (dt.: Delfin) und die sportliche Limousine Seal (dt.: Robbe). Beide Fahrzeuge sind mit kobalt- und nickelfreien Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (BYD Blade Batterie) ausgerüstet. Im 4,30 Meter langen Dolphin speichert der Akku 60 kWh, die Reichweite gibt BYD mit 427 Kilometern an. Bei einem Drehmoment von 209 Nm leistet der E-Motor 150 kW (204 PS). Der Null-auf-100-Sprint ist in 7 Sekunden erledigt, bei 160 km/h wird abgeregelt. Die Ladeleistung liegt bei 11 bzw. 88 kW. Serienmäßig an Bord ist die Vehicle-to-load-Funktion (V2L).

BYD Seal: 570 km Reichweite Bild: BYD

Der 4,80 Meter lange Seal kommt als Allradler mit 390 kW (530 PS) und als Hecktriebler mit 230 kW (313 PS). Mit einer 82-kWh-Batterie schaffen die "Robben" 520 bzw. 570 Kilometer mit einer Ladung. Als Ladeleistung nennt BYD 11 bzw. 150 kW.

Der Dolphin wird im dritten Quartal erwartet, der Seal im vierten Quartal. Wer 1000 Euro anzahlt, kann die Modelle schon jetzt vorbestellen. Die Ab-Preise sind noch nicht bekannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper