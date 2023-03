BYD Atto3 um 779 Euro im Auto-Abo

"vibe" bietet als erstes Modell den BYD (Build your dreams) Atto3 im Abo an – ab 779 Euro pro Monat bzw. 649 Euro exkl. USt. (vorsteuerabzugsfähig). Inkludiert ist alles außer Strom: Service, Versicherungen, Reifen, Vignette, Verschleißteile etc. Die Laufzeit gibt vibe mit mindestens sechs und maximal 48 Monaten an. Motto: "Probier’s einfach aus – völlig risikolos. Ohne Kleingedrucktes!"

Der BYD Atto3 ist ein kompakter SUV aus China mit mehr als 200 PS und 400 Kilometern Reichweite.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper