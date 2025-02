BYD Atto 2: Der automobile Traum hat die Form eines gefälligen Kompakt-SUV

Knapp 4,3 Millionen Fahrzeuge produzierte BYD (gesprochen "Bi Wai Di" – Build Your Dreams) 2024. "Das ist ein Plus von 41 Prozent gegenüber 2023", sagte Penny Peng, Chef-PR-Managerin von BYD Europe, bei der launigen Präsentation des Atto 2. Was folgte, war eine Aneinanderreihung von Superlativen, vorgetragen mit mächtig viel Stolz. Fazit: Der Atto 2, ein Kompakt-SUV, sei für die Chinesen ein "Gamechanger", ein Modell, das auf den Märkten der Welt einschlagen werde.