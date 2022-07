Bronco: Ford bringt 4x4-Ikone nach Europa

Die aktuelle Generation des Vollblut-Allradlers ist in den USA bereits seit zwei Jahren auf dem Markt. Nun gab Ford bekannt, dass der Bronco auch in ausgewählten Märkten in Europa angeboten wird – darunter auch Österreich.

Allerdings sollen die ersten Fahrzeuge erst Ende nächsten Jahres zu den heimischen Händlern rollen. Außerdem wird es für Europa nur eine begrenzte Stückzahl und nur die viertürige Version geben. Informationen zu den Motoren und Preisen gibt es noch nicht, aber als Anhaltspunkt dient der Jeep Wrangler, der in den USA etwa so viel kostet wie der Ford Bronco.

Apropos Wrangler: Wie bei der Jeep-Ikone kann man auch beim Bronco zahlreiche Karosserie-Komponenten demontieren – also etwa das aus mehreren Teilen bestehende Hardtop und die Türen. (schuh)

Das Hardtop ist abnehmbar. Bild: Ford