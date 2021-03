Briten-Bike: Triumphs erster elektrischer Feuerstuhl

Nicht nur die Akrapovics dieser Welt blicken besorgt zu den Brexit-Briten: Englands größer Motorradbauer Triumph startete im Mai 2019 das Projekt TE-1. Ein Motorrad mit E-Motor, das Gottseibeiuns der Benzinbrüder. Doch die Elektrifizierung der Zweiräder lässt sich kaum stoppen. Zumal die ersten Testwerte überraschen.

Triumph Motorcycles, Formel 1-Ausrüster Williams Advanced Engineering und Integral Powertrain Ltd. sowie das Institut WMG an der University of Warwick entwickeln gemeinsam das Strom-Bike. Inzwischen ist Phase 2 von 4 abgeschlossen. "Die ersten Testergebnisse übertreffen die aktuellen Benchmarks bei Weitem", heißt es in einer Aussendung – ohne noch mehr zu verraten. Nur so viel: Der E-Motor wiegt läppische zehn Kilo und erzeugt 130 kW (177 PS). Ein 17-kWh-Akku versorgt den Antrieb mit Energie. Über den Stromverbrauch und diverse Fahrwerte schweigen die Briten noch. Ebenso drangen noch keine Details über den Marktstart nach außen. (heb)