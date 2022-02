Brabus entdeckt die Welt der Zweiräder, und KTM liefert das Biest

Irgendwie war’s ausschließlich eine Frage der Zeit, bis sich die Edel-Tuner von Brabus auch eines Motorrads annehmen. Und dass die Bottroper sich bei diesem Pilotprojekt für KTM entschieden, basiert auf einer nachvollziehbaren Logik: Die Mattighofner Bikes gelten als jung, dynamisch, spritzig. Also legten die Tuner aus Nordrhein-Westfalen Hand an eine KTM 1290 Super Duke R Evo, genannt "The Beast". Ein Performance-Bike.

Veredelung für das Biest

Aber: Lässt sich ein Biest überhaupt noch veredeln? Ja, sicher. Mit einer Ausnahme: Brabus ließ die Finger vom Hochleistungs-Zweizylinder. Da steckt schon serienmäßig ausreichend Schmalz drin. Und zwar 180 PS bei 9500 Umdrehungen. Dafür gab’s beim Rest allerlei zu tun.

Die 320-Millimeter-Doppelscheiben-Bremsen schraubten die Bottroper an Monoblock Z Neunspeichen-Leichtbau-Räder. Und zwar geschmiedete Alus. Ein Akrapovic ist’s für die Brabus 1300 R konsequenterweise nicht geworden, dafür ein Auspuffsystem aus dem eigenen Haus. Wobei sich der pechschwarze Endschalldämpfer stylistisch auf zwei Rohre aufteilt. Die Optik ist in Carbon gehalten, denn die Kohlenstofffaser dominiert auch das restliche Bike: Die eigens geformten Lufteinlässe sind ebenso in dem schwarz-grau-karierten Design gestaltet wie der Bugspoiler hinterm Vorderrad und das kurze Heck. Dass der Rahmen in dem markanten Schwarz lackiert wurde, passt optisch ins Bild.

Zwei Versionen kreierten die Bottroper: Magma Red und Signature Black. Bei letzterer setzte Brabus einen deftigen Farbtupfer: Der rautenförmig vernähte und beheizbare Mono-Sitz kreischt in einem grellen Rot.

Das Fahrer-Display spielt beim Start alle Stückln. Oder, besser: Was Brabus dafür hält. Die animierte Grafik erzeugt beim ersten Mal ein breites Schmunzeln.

Alles fein, alles edel

CNC-Fräsen schnitten diverse Teile aus Metallblöcken, darunter den Behälter für die Brems- und die Kupplungsflüssigkeit, den Kupplungs- und Bremshebel, die Fußrasten usw. Alles fein, alles edel.

Das semiaktive Fahrwerk mit dem Kürzel WP APEX lässt sich austarieren – mittels der Fahrmodi. Street, Sport, Rain, Performance und Track. Das Brabus-Bike sei ein "unmissverständliches Zeichen für Luxus, Exklusivität und charakteristisches Brabus-Styling", heißt es in einer Aussendung. Auf den Geschmack gekommen? Von beiden Versionen wurden nur 77 Stück produziert. Und die waren in zwei Minuten ausverkauft.

Brabus 1300 R

Brabus veredelte zwar das Bike, aber nicht den Motor. Der Performance-V2 wird unverändert ausgeliefert. Der 4-Takter mit Flüssigkeitskühlung schöpft aus 1301 Kubikzentimetern 132 kW (180 PS) bei 9500 U/min. Wobei das Aggregat ein echter Kurz-Huber ist (Bohrung 108 mm, Hub 71 mm). auch das Drehmoment ist mit 140 Newtonmeter bei 8000 Umdrehungen satt. Kombiniert wird der Antrieb mit dem klassischen 6-Gang-Getriebe. Die Leistung wird per Kette ans Hinterrad übertragen. Die Original-KTM wiegt 211 Kilogramm, Brabus machte zur 1300 R keine Angaben.