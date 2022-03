Wieda dahoam. Die vom bayrischen Vor- und Nachdenker Konstantin Wecker erdachte Liedzeile kommt einem in den Sinn, wenn man nach Testfahrten mit Elektro-Autos auf den Startknopf des BMW X4 30d drückt. Dieses Kraftfahrzeug wird nicht eingeschaltet wie ein Staubsauger oder eine Küchenmaschine. Da wird in sechs Brennkammern gezündelt, ein Motor springt an, und der erste Blick fällt nicht auf die bei E-Autos so elementar wichtige Reichweitenanzeige.