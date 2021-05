BMW überrascht mit Wasserstoff-Auto

Die nächsten Topmodelle werden der i4 und der iX sein. Überrascht hat Zipse die Konferenzteilnehmer mit der Ankündigung bereits nächstes Jahr ein Wasserstoff-Auto auf den Markt zu bringen – allerdings nur in einer Kleinserie. "Ein wirtschaftlich attraktiver Serieneinsatz kann sich zu einem späteren Zeitpunkt ergeben, abhängig von den Rahmenbedingungen, was unter anderem die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff angeht", so Oliver Zipse.

Die Brennstoffzelle des BMWi Hydrogen Next erzeugt bis zu 125 kW Strom für den E-Motor, der auf der Hinterachse sitzt. Die Leistung: 275 kW (374 PS). Zwei 700-bar-Tanks nehmen sechs Kilogramm Wasserstoff auf.