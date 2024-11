BMW: Parken und Tanken via Auto bezahlen

Ab sofort können BMW-Fahrer in Österreich, deren Autos das Operation System 7, 8, 8.5 und 9 an Bord haben, die Tankrechnungen und Parkgebühren via Fahrzeug digital bezahlen.

Als Zahlungsmittel fungiert eine Kreditkarte, die der BMW-Lenker zuvor über die My BMW App im Auto hinterlegt hat. Beim Finden jener Tankstellen, die die Online-Bezahlung akzeptieren, hilft das bordeigene Navigationssystem.

Münzen haben ausgedient. Bild: BMW

Ähnlich funktioniert der Service bei kostenpflichtigen Parkplätzen – und zwar in mehreren europäischen Ländern, darunter Österreich, Deutschland, die Schweiz oder Italien. Bei der Ankunft in einer gebührenpflichtigen Parkzone erkennt das Fahrzeug automatisch, ob der Service verfügbar ist, und blendet die Bezahlfunktion ein, sobald das Auto abgestellt wurde.

Minutengenaue Abrechnung

Wenn das Fahrzeug den Parkplatz wieder verlässt, wird die Parkbuchung automatisch beendet. Die Abrechnung erfolgt minutengenau, sofern das vorgesehen ist. (schuh)

