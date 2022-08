Während zahlreiche Hersteller noch gar kein Elektroauto im Modellprogramm haben, schickt BMW seinen ersten Stromer schon wieder in Pension. Die letzten 18 Exemplare des BMW i3, lackiert in der ungewöhnlichen Farbe "Galvanic Gold", gingen dieser Tage an den neuen Besitzer – ein Carsharing-Unternehmen in der bayerischen Landeshauptstadt München. Damit endet nach mehr als 250.000 in Leipzig produzierten und in 74 Ländern verkauften Modellen die ungewöhnliche Geschichte des i3.