BMW geht dem 4er-Coupé jetzt so richtig an die Niere

Die Münchner haben’s tatsächlich getan. Auf der IAA 2019 zeigte BMW bei der Studie Concept 4 Series eine neue Niere. Praktisch unverändert integrierten die weißblauen Designer die Mega-Öffnung in das neue 4er-Coupé. Der Grill reicht nun fast an den unteren Rand der Frontschürze, das Kfz-Kennzeichen rückte in die Mitte, und dicke Chromringe umranden das Wahrzeichen. Was für ein Statement!

Die flacheren LED-Scheinwerfer (Serie) ziehen sich nun weit in die Kotflügel hinein, optional unterstützt Laserlicht die adaptiven LED-Scheinwerfer.

Das Coupé mit seinen extrem langen Türen geht in die Verlängerung: Um 12,8 Zentimeter (jetzt 4,76 Meter) streckte BMW den Viersitzer gegenüber dem Vorgänger in der Länge und verbreiterte den Zweitürer um 2,7 Zentimeter (1,85 Meter). Der Schwerpunkt sackte um 2,1 Zentimeter ab. Motto: Alles für die Dynamik.

Den Start-Stopp-Knopf rückten die Münchner auf die Mittelkonsole, der Rest ist bekannt: 10,25-Zoll-Cockpit-Display, 12,3-Zoll-Infotainment-Bildschirm, Dreh-Drück-Regler und das riesige, bunte Head-up-Display. Neu sind die Frontscheibe mit Akustik-Verglasung sowie die 3-Zonen-Klimaautomatik.

Neue Assistenzsysteme

Ein dickes Paket schnürten die Münchner mit Fahrerassistenzsystemen: Frontkollisionswarner, Spurverlassenswarner inkl. Fahrbahnrückführung sind Serie. Die aktive Navigationsführung und der Rettungsgassenassistent erfordern ein Hakerl auf der Extra-Liste – wie auch die elektrisch ausklappbare Anhängerkupplung.

Software-Updates kommen "über die Luft", neben Apple CarPlay fährt Android Auto serienmäßig mit. Markteinführung ist im Oktober.

Motor-Details: Der Sechszylinder-Benziner (374 PS) und der Vierzylinder-Diesel (190 PS) werden durch ein 48-Volt-Mild-Hybrid-System (+11PS) unterstützt. Der Vierzylinder-Benziner leistet 184 bzw. 258 PS. Im März 2021 bringt BMW den Sechszylinder-Diesel mit 48-Volt-Mild-Hybrid-System (286 und 340 PS). Die 8-Gang-Automatik ist in jedem Modell Serie.