BMW-Formel: X und M ergeben satte 653 PS

Die Münchner ergänzen die X-Reihe um den XM, die Tuning-Variante des iX. Wobei hier der klassische 4,4-Liter-V8-Benziner und ein E-Motor zusammenarbeiten, also in einem Plug-in-Hybridantrieb kooperieren. Der Twin-Turbo steuert 360 kW (489 PS) bei, der Synchron-E-Motor 145 kW (197 PS). Ergibt unter dem Strich 480 kW (653 PS) sowie 800 Newtonmeter maximales Drehmoment. Serienmäßig liefert BMW den XM mit einer 8-Gang-Automatik aus.

88 elektrische Kilometer

Der Akku speichert netto 25,7 kWh, diese Energie reicht für 82 bis 88 elektrische WLTP-Kilometer. Die Ladeleistung geben die Bayern mit 7,4 kW an.

Der 5,11 Meter lange 2,8-Tonner beschleunigt in 4,3 Sekunden von null auf Tempo 100, bei 250 bzw. 270 km/h wird abgeregelt. Die elektrische Spitzengeschwindigkeit ist bei Tempo 140 erreicht.

Der XM darf Anhänger mit 750 bzw. 2700 Kilogramm an den Haken nehmen. In den Kofferraum passen zwischen 527 und 1820 Liter.

Die Daten verraten: Der XM, der im US-Werk Spartanburg gefertigt wird, wird ab dem weltweiten Auslieferungsstart im Mai 2023 wohl eher selten in Europa zu sehen sein, sondern eher in den USA, China und im Nahen Osten. Das liegt wohl auch am österreichischen Preis von 171.500 Euro.