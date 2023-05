BMW entdeckt das Customizing

Puristisch wie klassisch war der Roadster, der vor allem durch ein Merkmal gefiel: Die Bayern ließen das erste Mal Customizing zu, also Zubehör von Fremdherstellern. Jetzt, zum Hunderter, kündigt BMW die R 12 nineT an. Wie bei der R32, dem ersten Motorrad, vertrauen die Bayern im Jubiläumsmodell auf einen großen Zweizylinder-Boxer samt linksseitigem Auspuff mit Doppelschalldämpfer. Weitere Details gibt BMW in der zweiten Jahreshälfte bekannt.

