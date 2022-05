Die wichtigste Frage ist rasch geklärt: Die Nieren bleiben unangetastet. Zumindest fast. An manchen Stellen erscheint das weiß-blaue Wahrzeichen am neuen Facelift-3er etwas eckiger. Was auch an den Scheinwerfern liegen mag, die schmäler sind und ein umgedrehtes "L" als Lichtsignatur zeigen. Der Lufteinlass unten legte flächenmäßig zu.