"Billiger ist’s nach Teuerungsschüben nie mehr geworden"

Kaum Neuwagen, die Gebrauchtwagenplätze leer gefegt: Wie hoch ist die Auslastung in Werkstätten? Ist Kfz-Mechaniker noch immer ein Traumberuf? Sind die Stundensätze bei der Suche nach einer Werkstätte entscheidend? Und was bedeutet das neue, grüne Qualitätssiegel an Werkstätten? Jörg Silbergasser von der Landesinnung für Fahrzeugtechnik stand den OÖN Rede und Antwort.