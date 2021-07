BikerSOS setzt bei Unfall automatisch Notruf ab

LINZ. Unterwegs in einsamen Gegenden, da passiert der Unfall: Der Motorradfahrer stürzt und wird in den angrenzenden Wald oder die benachbarte Wiese geschleudert. Zu allem Überdruss war der Biker alleine unterwegs. Wie also Hilfe holen? Diese Frage stellt sich speziell in solchen Situationen. Die Lösung ist einfach: die BikerSOS-App auf dem eigenen Smartphone installieren.

Die Linzer Entwickler haben das kleine Programm um eine wichtige Funktion erweitert. Stürzt der Zweiradfahrer, wird jetzt automatisch ein Notruf abgesetzt.

In der kostenlosen Basisversion wird bei einem Kontakt angerufen, den der Biker zuvor eingetippt hat. In der kostenpflichtigen Premium-Version wird eine Notrufzentrale alarmiert.

Wie erkennt die App den Unfall?

Die BikerSOS-App analysiert die Beschleunigungsdaten des Handys (Schütteln), die Rotationsdaten des Handys (Drehen) und das GPS-Signal (Geschwindigkeit) und errechnet daraus, ob der Motorradfahrer gestürzt ist – oder auch nicht. Schlägt die App Alarm, versucht der persönliche Kontakt oder die Notrufzentrale den Biker zu erreichen. Hebt er nicht ab, wird ein Rettungswagen zur Unfallstelle geschickt.

Die Premium-Version kostet 3,33 Euro pro Monat.