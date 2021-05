Bentley Bentayga S: Sportlich durchs Gelände

Da kommt die Ankündigung von Bentley gerade recht: Der sportlichste Bentayga aller Zeiten steht an der Startlinie. Der 4,0-Liter-V8 mit Doppelturboaufladung sowie 550 PS und 770 Nm beschleunigt den SUV in 4,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Schluss ist erst bei 290 km/h. Die Scheinwerfer sind leicht getönt, die 22-Zoll-Pneus Serie. Der Luxus-SUV wird als Vier-, Fünf- oder Siebensitzer geliefert. Vier Fahrmodi sind an Bord, die Wattiefe beträgt einen halben Meter. Einen Preis nannte Bentley nicht.