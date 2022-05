Bentayga geht in die Verlängerung

Daher weiten die Engländer das Angebot aus – mit einem verlängerten Bentayga. Der Luxus-SUV legte um 18 Zentimeter auf 5,32 Meter zu, der Radstand streckte sich auf 3,17 Meter. Der Raumgewinn im Inneren kommt den Gästen auf den Rücksitzen zugute. Die Sitze können nun wie in Flugzeugen in der Business-Klasse verstellt werden. Der Bentayga mutierte damit zu einem Chauffeur-Auto, das vor allem in China nachgefragt wird.