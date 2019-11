"Beim doppelten Anschaffungspreis rechnet sich der Elektro-Transporter"

Die Rechnung ist einfach: 220 Paketzusteller fahren jeweils zwischen 30.000 und 50.000 Kilometer pro Jahr. Das macht rund 8,8 Millionen Kilometer pro Jahr (bei 40.000 Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr). Multipliziert mit einem Dieselverbrauch von durchschnittlich elf Litern pro 100 Kilometer verheizt der Hörschinger Paketzusteller dpd/Schachinger Logistik in zwölf Monaten 968.000 Liter Dieselkraftstoff. "Eine gewaltige Menge", sagt Nikolaus Skarabela, der Effizienz- und Mobilitätsbeauftragte von Schachinger Logistik. Deshalb suchten die Hörschinger nach Alternativen.

Anfang Jänner 2019 startete das Unternehmen den Versuch mit einem Elektro-Transporter. Die Kreisel-Brüder aus Rainbach hatten einen Mercedes Sprinter auf Elektro-antrieb umgerüstet. Diesel raus, Strom rein – der Test wurde vom Klimaenergiefonds des Bundes gefördert. Am letzten Tag des neunmonatigen Versuchs nahm dpd-Betriebsleiter Josef Lanzersdorfer die OÖN mit auf Tour.

Kritik: Nur 665 Kilo Nutzlast Bild: heb

Keine Überraschungen

"Unsere Touren sind kalkulierbar", sagt der dpd-Mann, der die oberösterreichische Transporter-Flotte koordiniert. "Es gibt keine Überraschungen, was die Kilometerleistung betrifft."

95 PS leistet der E-Motor, 86 Kilowattstunden (kWh) Strom speichert der Akku. Unter dem Strich bleibt eine reale Reichweite von 160 bis 170 Kilometer.

"Unterschiedliche Fahrer waren auf unterschiedlichen Routen unterwegs", erzählt Lanzersdorfer. "Damit wir uns ein echtes Bild von dem Versuch machen können." Ans Ziel – also zurück in die Fuhrpark-Garage – ist der Kreisel-Transporter immer gekommen. Und sei es mit dem Notprogramm, das Strom für 25 letzte Kilometer liefert. Ganz am Ende regelt der Transporter auf 10 km/h ab, erzählt ein Testfahrer im OÖN-Gespräch. "Da wirst du dann zum Verkehrshindernis." Nachsatz: "Das war aber wirklich nur ein Test. Mich hat einfach interessiert, was zum Schluss passiert."

Schon kurz nach Versuchsbeginn kritisierten die Fahrer den enormen Stromverbrauch des 3,5-Tonnen-Transporters. Als die Kreisel-Brüder die Wärmepumpe, die den Innenraum heizt und den Temperaturhaushalt des Akkus regelt, nachjustierten, sank der Verbrauch drastisch. "Wir regen auch an, die Rekuperation zu erhöhen, wenn der Fahrer vom Beschleunigungspedal geht", sagt Skarabela. Denn dann würden die Bremsen weniger zum Einsatz kommen. Nicht ganz zufriedenstellend sei zudem die offizielle Zuladung von nur 665 Kilogramm. Das enorme Gewicht des Akkus lässt die Nutzlast schrumpfen.

44.000 km in neun Monaten

Nach fast 44.000 Kilometern in neun Monaten ziehen die beiden Hörschinger eine positive Bilanz – beim Praxistest. Nur finanziell steht eine rote Zahl unter dem Strich. "Der Anschaffungspreis ist dreimal so hoch wie bei einem aktuellen Diesel-Transporter. Zwar sind die Betriebskosten deutlich günstiger, doch amortisiert sich der E-Van nicht. Erst bei einem doppelten Anschaffungspreis würde sich der Elektro-Transporter rechnen."

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at