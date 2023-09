Bei Weißwurst und Weißbier: Starker Auftritt der Chinesen

Während sich vor allem deutsche Automobilhersteller von der IAA Mobility in München zurückzogen, überragten Stände chinesischer Anbieter jene von VW und Co. teils deutlich. Zwar sind die Modelle von Forthing, Leapmotor und Co. hierzulande noch gar nicht erhältlich, doch eine Flutwelle an China-Autos über Europa kündigt sich an.

Leapmotor C10: neues E-Modell

Und die, die schon in Österreich sind, gewinnen stark an Boden. MG, BYD, Polestar und andere legten zwischen Jänner und August 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 40 Prozent auf 4771 Einheiten zu. Tendenz: stark steigend. China-Modelle halten derzeit in Österreich bei einem Marktanteil von 2,9 Prozent.

Dongfeng Motors (DFM) bringt den Van Forthing U Tour.

Die Marke Seres präsentierte in München zwei neue SUV: den City-SUV Seres 3 und das Range-Extender-Modell Seres 7. Das kleine Sport Utility Vehicle leistet 120 kW (163 PS) und schafft mit seinem 54-kWh-Akku 331 Kilometer WLTP-Reichweite. Der Seres 7 kommt als Range-Extender-Version mit einem 1,5-Liter-Vierzylinder mit 85 kW (115 PS), der Strom für den E-Motor (127 kW/173 PS) bzw. für zwei E-Motoren (323 kW/439 PS, Allradler) erzeugt. Die 40-kWh-Batterie liefert Strom für 175 bzw. 162 Kilometer.

BYD Seal mit Fließheck

Ebenfalls neu in München: hing U-Tour, Leapmotor CO und der BYD Seal.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Carsten Hebestreit Redakteur Motor Carsten Hebestreit