Bei SsangYong ist vieles "easy"

WIEN. Unter der Submarke "easy SsangYong" bietet die koreanische Marke nun günstige Einstiegsmodelle zum Fixpreis an. So kostet der kompakte SUV Tivoli mit dem 1,2 T-GDI-Motor in der Ausstattungsvariante Road nur noch 15.990 Euro (statt 19.990) und in der Variante Dream 17.990 Euro (statt 21.990).

Einen noch größeren Nachlass gewähren die Koreaner beim SUV Korando, der statt 26.190 nun nur noch 20.990 Euro kostet (1,5 T-GDI Road). Das Modell mit dem 1,6 E-XDI ist mit 23.290 Euro ebenfalls um mehr als 5000 Euro billiger.