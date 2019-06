Bei Honda wandern die Außenspiegel nach innen

LINZ. Der neue Honda e, dessen Serienversion im Laufe des heurigen Jahres präsentiert wird, setzt nicht nur bei Design und Technik neue Maßstäbe. Das pfiffig gezeichnete Elektroauto bringt auch neue Technologien ins kompakte Fahrzeugsegment. Der japanische Autohersteller hat nun bestätigt, dass das beim Prototyp gezeigte "Side Camera Mirror System" beim Honda e serienmäßig an Bord sein wird.

Das heißt, dass die Außenspiegel nach innen wandern. Das System ersetzt die Seitenspiegel durch kompakte Kameras, die die Bilder in Echtzeit auf zwei 6-Zoll-Monitore im Innenraum übertragen. Die beiden Bildschirme sind an beiden Seiten des Armaturenträgers angebracht.

Kamera mit integriertem Blinker Bild: Honda

Diese Kameratechnologie, die wir bereits vom neuen Audi e-tron kennen, bietet gleich mehrere Vorteile: Sie unterstützt erstens das schlanke, glattflächige Fahrzeugdesign und erhöht die Gesamtbreite des Honda e nicht, weil sie nicht über den Radlauf hinausreicht. Das wirkt sich zweitens positiv auf den Luftwiderstand und somit auch auf den Verbrauch bzw. die Reichweite aus. Und drittens werden die Windgeräusche minimiert.

Toter Winkel wird reduziert

Viertens erhöht das System die Sicherheit. Im Vergleich zu den aktuellen Außenspiegeln wird der tote Winkel um bis zu 50 Prozent reduziert. Dazu kommt, dass im Monitor eingeblendete Hilfslinien das Rückwärtsfahren erleichtern und die Sicht verbessern. Und schließlich, fünftens, passen sich die Helligkeitsstufen der Bildschirme automatisch an die aktuellen Lichtverhältnisse an. Bei schlechtem Wetter oder in der Nacht herrscht beste (Rück-)Sicht.

Der Honda e setzt neue Maßstäbe Bild: Honda

Laut Honda ist das Kameragehäuse so geformt, dass sich keine Wassertropfen auf der Linse bilden können. Zudem verfügt die Linsenoberfläche über eine wasserabweisende Beschichtung. (schuh)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.