Bei Hitze steigt Zahl der Unfälle um 25 Prozent

Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt – und damit steigt dann auch wieder die Unfallgefahr signifikant: Im Vorjahr ereigneten sich in Österreich laut Statistik Austria 32.774 Unfälle im Straßenverkehr – also im Schnitt 90 Unfälle am Tag.

Aber: Laut einer aktuellen Analyse des Autofahrerklubs ÖAMTC wurden von Mai bis September 2021, also in der wärmeren Jahreszeit, im Durchschnitt 123 Unfälle pro Tag gemeldet. An Hitzetagen mit einer Außentemperatur von 30 Grad und mehr ereigneten sich demnach sogar im Schnitt 150 Unfälle pro Tag – fast ein Viertel mehr als an Tagen unter 30 Grad.

Ab 30 Grad steigt die Aggression

"Ab rund 30 Grad Außentemperatur kann unser Körper in eine Art Alarmstimmung versetzt werden, er fokussiert sich dann hauptsächlich auf die Kühlung. Konzentration und Leistungsfähigkeit nehmen ab", sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger dazu. "Ein gewisses Unwohlsein oder sogar Stress – und damit verbunden Aggression – steigen im Gegenzug."

Wichtig sei daher, dass man die Temperatur im Auto niedrig hält. Denn wer sein Fahrzeug in der prallen Sonne stehen hat, erreicht selbst bei einer Außentemperatur von nur 25 Grad Celsius auf der Oberfläche des Armaturenbrett bis zu 60 Grad. Bei 28 Grad sind es sogar bis zu 70 Grad, hat der Autofahrerklub gemessen.

Um zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt, empfiehlt ÖAMTC-Technikexperte Steffan Kerbl die Verwendung einer Sonnenschutzblende aus Karton, die hinter die Windschutzscheibe gelegt wird.

Schutzkarton oder Folie helfen

Noch besser sei eine alubeschichtete Folie, die außen angebracht wird. Beides sei einfach und günstig und verringere die Aufheizung des Armaturenbretts um 20 bis 25 Grad, so Kerbl. "Effektivstes Mittel zur schnellen Wärmebekämpfung bleibt natürlich die Klimaanlage. Aber: Auch zusätzlich dazu sollten Schutzkartons oder Schutzfolien verwendet werden."