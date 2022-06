Autos verkaufen: ein Lehrbeispiel

Um auch dort das "Verkaufen" zu schulen, wandelte das Landesgremium des oö. Fahrzeughandels ein Klassenzimmer in der Berufsschule 7 in Linz in einen Schauraum um, damit dort Lehrlinge ihr theoretisches Wissen in der Praxis überprüfen können. Den Beginn machten Lorenz Rigger (BMW Höglinger) und Paul Batic (Auto Günther), die vor einer Jury Pkw ihrer Marken vorstellten: Rigger die BMW-Modelle i4 und M8, Batic einen Tesla und einen Mercedes. Lehrer und Mitschüler konnten die Auftritte, die detailliert analysiert wurden, online bewerten.