Autonom fahren: Start 2025 geplant

Und zwar auf dem alten Flughafengelände in München-Riem. Dort lässt der US-Spezialist Argo AI fünf ID.Buzz des Entwicklungspartners VW über die künstlichen Fahrbahnen kreisen. Schon 2025 soll die Serienreife erreicht sein. Dann will VW-Partner Moia die ersten autonomen ID.Buzz in Hamburg als Personentransporter einsetzen.

Den ersten Prototyp hat VW im Rahmen der IAA vorgestellt.