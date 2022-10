Auto mit geringem Reifendruck verbraucht mehr

Wichtig ist daher, dass der Reifendruck regelmäßig kontrolliert wird, selbst bei Fahrzeugen mit einem Reifendruck-Kontrollsystem. Fährt man nämlich über längere Zeit mit zu geringem Reifendruck, dann erhöht sich der Kraftstoffverbrauch.

"Mit 1,0 bar zu geringem Luftdruck in allen vier Reifen muss bei einem Kompaktwagen mit einem Mehrverbrauch von 0,2 Litern auf 100 Kilometer gerechnet werden", sagt Dieter Lepschy, Techniker beim Mobilitätsklub ÖAMTC. Bei den derzeitigen Spritpreisen ist das eine nicht zu unterschätzende Zusatzbelastung.

Zu wenig Luft in den Reifen beeinträchtigt zudem die Funktionsweise der Assistenz- und Sicherheitssysteme: Bei zu geringem Luftdruck in den Vorderreifen arbeitet das ABS nicht mehr optimal, bei zu geringem Luftdruck in den hinteren Rädern wird das seitliche Ausbrechen begünstigt.