Austral: Kein Diesel, dafür Ecken und Kanten

Nach nur sieben Jahren verabschiedet sich der Kadjar, um als Austral aufzuleben. Der neue Name habe eine schönere Klangfarbe, erinnere an Australien, an Abenteuer, sagen die Franzosen. Fakt ist: Das neue Modell zeigt – im Gegensatz zum direkten Ahnen – Ecken und Kanten. Sprich: Hinten und vorne prägen je ein Unterfahrschutz die robustere Ansicht, das LED-Licht zeigt die typische Renault-C-Signatur, dazwischen verbindet ein schachbrettartig strukturierter Kühlergrill die Scheinwerfer.

Markante Protektoren

An den Seiten platzierten die Designer markante Protektoren, kraftvoll geformte Seitenschweller und eine hohe Gürtellinie. Ungewöhnlich flach ist der Neigungswinkel der Heckscheibe, prägnant die Dimension der Radkästen.

Aufgebaut auf der neuen Konzern-Plattform CMF-CD wuchs der Austral in der Länge auf 4,51 Meter (+7 Zentimeter gegenüber dem Kadjar), die Breite blieb gleich (1,83), dafür legte das neue Modell in der Höhe um zwei Zentimeter zu (1,62).

Optional lässt sich die Rückbank längs verschieben, dann nimmt der Kofferraum zwischen 575 und 1525 Liter (VDA) auf.

Der Innenraum wird von zwei Displays dominiert: Der Cockpit-Bildschirm misst 12,3 Zoll, der hochgestellte, stark zum Fahrer geneigte und antireflektierende Touchscreen 12 Zoll. Das hochauflösende Head-up-Display weist eine Diagonale von 9,3 Zoll auf. Die Oberflächen sind durchgehend aufgeschäumt, das Design sei von der Welt der Flugzeuge und Uhrmacherkunst inspiriert, sagt Renault.

Dank Allradlenkung bremst sich der Wendekreis auf 10,1 Meter. 32 Fahrerassistenzsysteme erhöhen die Sicherheit und den Komfort – darunter der Active Driver Assist (ACC, der adaptive Tempomat), der automatisiertes Fahren auf Level zwei erlaubt.

Der Austral kommt im Herbst. Dann gibt’s auch Preise.

Renault Austral: Die Motoren

Renault verzichtet auf einen Diesel, elektrifiziert dafür die Antriebe mit Mild-Hybrid- bzw. Vollhybrid-Technik. Der neue 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner (48-Volt-Mild-Hybrid) leistet 96 kW (130 PS). Mit stärkeren E-Motoren (Vollhybrid) erzeugt der Turbo-Verbrenner 160 bzw. 200 PS. Als Alternative steht der 1,3-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 12-Volt-Mild-Hybrid-Technik (140 oder 160 PS) zur Auswahl.